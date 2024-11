Star Academy du 2 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 2 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de vendredi des académiciens au château.





Tôt, Emma et Masséo se lèvent pour partir pour Cannes pour les NRJ Music Awards. Et les autres, non nommés, partent en direction du plateau du prime pour les répétitions. Ebony rencontre Belinda Davis, elle est impressionnée et les répétitions sont compliquées.







Au château, Marine réveille Ulysse alors que les deux binômes nommés ont cours de sport avec Ladji. Il les fait courir et enchaine avec des exercices de souplesse. Il les rebooste pour se montrer combatifs avant le prime du lendemain !

Marguerite rencontre Hoshi pour les répétitions. Au château, Marlène donne un cours d’expression scénique à Thomas, Maïa, Ulysse et Marine. Elle leur fait travailler leurs chansons pour le prime.



Les nommés écrivent ensuite les mots qu’ils laisseront aux autres en cas d’élimination.

A Cannes, Emma et Masseo arrivent au Palais des Festivals. Ils sont impressionnés et très heureux d’être là, ils rencontrent David Guetta. Nikos vient ensuite les encourager dans leur loge.

Les élèves rentrent au château, une soirée tacos les attendent. Pendant ce temps là, Emma et Masseo foulent le tapis rouge de Cannes ! Au château, les élèves peuvent exceptionnellement regarder la presta de leur copains aux NRJ Music Awards ! Ils sont super contents pour eux.

En coulisses après leur prestation, Masseo et Emma retrouvent leur marraine, Clara Luciani. Elle les félicite.

Au château, Marine, Ulysse, Thomas et Maïa font leur valises. Ils sont nostalgiques et se placent tout les quatre devant le château avant d’aller dormir.

