Ça commence aujourd’hui du 29 novembre 2024 : sommaire de l’émission en direct

Ça commence aujourd’hui du 29 novembre 2024, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit se déroulera en direct et donnera des invités pour qui le Téléthon a changé la vie.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 29 novembre 2024 à 13h55 « Le Téléthon a changé leurs vies » (inédit)

Faustine Bollaert reçoit des invités pour des témoignages plein d’espoir ! On les disait condamnés à ne plus jamais remarcher, enfermés dans leurs fauteuils roulants, et pourtant grâce aux dons du Téléthon depuis 37 ans, ils ont pu aujourd’hui remarcher. Une émission qui fait du bien à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Vivre avec la mort d’un proche sur la conscience » (rediffusion)

Dans ce nouvel épisode, Faustine Bollaert accueille sur le plateau des invitées confrontées à la perte d’un être cher. Florence et Alexandra partagent leur expérience en tant que parents ayant perdu un enfant, une épreuve d’une douleur indicible, amplifiée par le poids de la culpabilité qu’elles ressentent vis-à-vis de l’accident tragique qui a coûté la vie à leur fils ou leur fille. Patricia, de son côté, évoque la douleur liée à la disparition de sa petite sœur. Ensemble, elles explorent une question difficile : comment se libérer du fardeau de la culpabilité ?



Une émission en direct pleine d'espoir à 13h50.

Des vies changées grâce aux dons du @Telethon_France ! #Telethon2024 #CCA pic.twitter.com/UTjeafM5na — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) November 29, 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ces invités ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.