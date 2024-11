Ça commence aujourd’hui du 6 novembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 6 novembre 2024, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit donne la parole aux victimes de harcèlement dans le milieu hospitalier.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 6 novembre 2024 à 13h55 « Intimidations, gestes déplacés, harcèlement sexuel : la parole se libère à l’hôpital » (inédit)

Audrey a été victime de harcèlement sexuel et d’attouchements de la part d’un chef de service pendant un stage en quatrième année de médecine. Aujourd’hui, elle s’engage dans plusieurs collectifs pour contribuer au changement. La parole se libère cet après-midi à l’hôpital, dans une émission sur France 2.

Et à 15h05, « Michel Fourniret et Monique Olivier : des dizaines de victimes et encore bien des secretss » (rediffusion)

Faustine et ses invités se penchent sur un couple qualifié de « diabolique » : Michel Fourniret et Monique Olivier. Pendant plus de 16 ans, celui que l’on surnomme l’ogre des Ardennes a enlevé et tué plus d’une dizaine de jeunes filles, avec la complicité de sa compagne.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 6 novembre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ces invités ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.