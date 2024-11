« La recette d’un Noël parfait » : votre téléfilm de Noël ce 6 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La recette d’un Noël parfait » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 6 novembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « La recette d’un Noël parfait ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La recette d’un Noël parfait » : l’histoire, le casting

Abby est cheffe à Londres. Après une rupture difficile, elle décide de changer d’air et part pour Chicago. Là-bas, elle travaille pour une hotline culinaire dédiée aux conseils de fête. Elle fait la connaissance de John, un homme qui se confie souvent à elle sur sa vie et ses angoisses. Dans le même temps, elle se rapproche de Jack, un voisin de son immeuble pour qui elle commence à avoir des sentiments. Lorsqu’elle découvre que John et Jack sont en réalité la même personne, elle hésite à lui en parler, de peur de le blesser.

Avec : Emily Tennant (Abby), Niall Matter (Jack), Myla Volk (Jessica), Michael Strickland (Mike)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Des révélations pour Noël ».

« Des révélations pour Noël » : l’histoire et le casting

Miranda Chester retourne dans la petite ville de Carlton Heath, où elle a retrouvé l’année passée la trace de son père, le célèbre acteur James Whitcomb. Elle s’apprête à y passer Noël en compagnie de sa nouvelle famille et de son petit ami, Ian. Margaret, la veuve de son père, la félicite d’avoir su garder secrète l’identité de ce dernier. Ce qu’elle ignore, c’est que Miranda a révélé ce secret à une seule personne : Josh, son ex-petit ami. Lorsque Miranda commence à recevoir d’étranges messages d’un expéditeur anonyme, elle soupçonne d’abord Josh, puis se lance dans une enquête pour découvrir qui cherche à la faire chanter.

Avec : Erin Krakow (Miranda Chester), Niall Matter (Ian McAndrick), Wendie Malick (Margaret Whitcomb), Michael Kopsa (Andrew McAndrick)