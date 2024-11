« Coup de foudre sur une valse de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 18 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre sur une valse de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 18 novembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Coup de foudre sur une valse de Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre sur une valse de Noël » : l’histoire, le casting

Leo Monroe, danseur professionnel de salon, se trouve à Paris auprès de son mentor, qui souhaite le voir participer au prochain championnat « Pro-amateurs » de Noël. Sans partenaire de danse, Leo organise des auditions lors d’un voyage à New York. C’est là qu’il choisit Emma, une ancienne comptable en quête d’une vie plus palpitante après avoir quitté son emploi. À Paris, sous la direction exigeante du professeur Henry Fontaine, Emma découvre non seulement les défis du métier, mais aussi la magie de la ville. Bien qu’elle soit séduite par Leo, celui-ci insiste pour garder leur relation strictement professionnelle.

Avec : Matthew Morrison, Jen Lilley, Jade Ewen, Paul Freeman, Stephanie Siadatan



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « La valse de Noël ».

« La valse de Noël » : l’histoire et le casting

Avery est une jeune femme à qui tout semble réussir. Collaboratrice dans un prestigieux cabinet, entourée de l’affection de ses amis et de sa famille, elle s’apprête à se marier à Noël avec son fiancé, David, un homme qui semble parfait sous tous les aspects. Afin de se préparer pour leur première danse de mariage, elle et David s’inscrivent à un cours de danse de salon pour apprendre la valse. C’est là qu’elle rencontre Nicky, un jeune garçon plein de vie, et Roman, un client qui lui suggère de prendre dix leçons pour être prête pour le grand jour. Cependant, David lui annonce qu’il a accepté une promotion à Boston et qu’il souhaite mettre en pause leur projet de mariage. Attristée et déçue, Avery décide de le quitter. Elle retourne au studio de danse pour annuler ses cours, mais y retrouve Roman, qui s’avère être le propriétaire. Il l’encourage à maintenir ses leçons et lui offre une demi-heure d’évaluation gratuite incluse dans le forfait.

Avec : Lacey Chabert (Avery), Will Kemp (Roman Davidoff), Katrina Reynolds (Molly), Jeremy Guilbaut (David)