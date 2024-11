Demain Nous Appartient du 13 novembre : Lilou panique en voyant... (résumé + vidéo épisode 1813 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 13 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1813 de DNA – Lilou va paniquer ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, la jeune femme a l’impression d’être épiée…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 13 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1813

Violette et Lilou prennent leur petit-déjeuner au Spoon. Tandis que Violette discute calmement des cours, elle remarque rapidement que quelque chose ne va pas chez son amie. Lilou semble complètement ailleurs, absorbée par une angoisse grandissante : elle est persuadée qu’un homme l’observe fixement. Pourtant, Violette constate que l’individu en question n’a rien de suspect, juste un client ordinaire du Spoon. Elle tente de rassurer Lilou, qui finit par avouer qu’elle se sent de plus en plus paranoïaque depuis sa dernière séance avec son psychologue… Elle a la sensation d’être épiée dans la rue. Malgré les paroles apaisantes de Violette, Lilou reste terrifiée et traumatisée. Se pourrait-il qu’elle soit réellement en danger ?

Un cambriolage mystérieux chez le psy ralentit le déroulement de l’enquête. De son côté, Aaron souffre des préjugés liés à sa réputation, tandis que Bastien élabore un plan pour conquérir Lilou…



VIDÉO Demain nous appartient du 13 novembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.