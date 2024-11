Les 12 coups de midi du 13 novembre : Emilien se loupe encore, l’étoile mystérieuse se dévoile

Publicité





Les 12 coups de midi du 13 novembre 2024, 412ème victoire d’Emilien – Plus que 22 cases sur l’étoile mystérieuse dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Emilien n’a une nouvelle fois pas brillé aujourd’hui avec deux erreurs sur le Coup de Maître et 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 13 novembre, plus que 22 cases sur l’étoile mystérieuse

Emilien totalise ainsi 1.669.651 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 22 cases et on a déjà beaucoup d’indices : l’île de Sercq en photo de fond, un tableau noir avec des opérations mathématiques, un poulpe, des pinceaux, une épée, une fleur de lys, et un chapeau haut de forme. Elle sera entièrement dévoilée la semaine prochaine !

Rappelons que c’est l’acteur britannique Benedict Cumberbatch qui se cache cette étoile. Il s’est battu contre un pouple dans « Doctor Strange », il a incarné un mathématicien dans le film « Imitation Game », il est dessinateur et peintre amateur depuis longtemps, l’épée fait révérence à son rôle dans le film « Cheval de guerre » de Steven Spielberg, et le chapeau pour son rôle dans la série « Sherlock ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Gérald de Palmas, Manu Payet, Ed Sheeran, Keira Knightley, Orlando Bloom, Cate Blanchett



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+