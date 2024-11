Demain Nous Appartient spoiler : un beau projet au lycée (vidéo épisode du 25 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est un beau projet qui va démarrer au lycée Georges Brassens à Sète dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que les élèves ont découvert à la surprise générale que François Lehaut chantait très bien, ils vont vouloir former une chorale !











Jack, Bastien, Violette et Lizzie lancent un casting au lycée de Sète ! Leur objectif ? Recruter des talents pour former une chorale. L’idée est de créer un groupe capable de chanter lors du marché de Noël et d’animer leur stand. Cependant, dénicher des chanteurs doués s’avère plus compliqué que prévu…

Lorsque Mia termine son audition, le verdict est sans appel : c’était catastrophique. Lizzie, stressée par l’urgence, rappelle à ses amis que Noël approche à grands pas. S’ils veulent être prêts pour l’événement, il leur faut trouver rapidement des chanteurs talentueux… et surtout un leader. Réussiront-ils leur mission ?

