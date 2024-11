Envoyé Spécial du 21 novembre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 21 novembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 21 novembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Very bad fripes ?

Avec l’essor fulgurant des friperies en France, l’achat de vêtements d’occasion s’impose comme une option prisée par les consommateurs soucieux de leur impact environnemental. Mais cette alternative est-elle réellement plus éthique et durable ? « Envoyé spécial » a mené l’enquête dans les coulisses de l’industrie du seconde main.

Derrière ce jean de marque acheté pour quelques euros, quelle réalité se cache ? Pour le savoir, l’enquête nous mène jusqu’en Inde, où d’immenses centres de tri accueillent des tonnes de vêtements usagés provenant du monde entier, dont la France. Dans ces centres, des travailleurs comme Pratima Mondal, 37 ans et mère de deux enfants, trient nos habits pour un salaire d’environ 80 euros par mois, un revenu à peine suffisant pour survivre. « Envoyé spécial » dévoile les conditions précaires de ces « petites mains » de l’industrie et met en lumière l’impact écologique souvent occulté de ce marché.

🔴 Dans la tête d’Elon Musk

Homme le plus riche du monde, soutien bruyant de Donald Trump et futur ministre autoproclamé de l’Efficacité gouvernementale, Elon Musk intrigue et divise. Comment cet entrepreneur excentrique est-il devenu une figure politique marquée à droite ? « Envoyé spécial » retrace le parcours intellectuel et industriel de cet homme hors du commun.

Parti de la Silicon Valley où il a fait fortune, Musk a déplacé son empire industriel au Texas, tout en s’affichant aux côtés de Trump, notamment lors des dîners à Mar-a-Lago. Son acquisition controversée de Tesla (dont « Envoyé spécial » a retrouvé le véritable fondateur), son rachat radical de Twitter rebaptisé X, sa relance de la conquête spatiale avec SpaceX ou encore ses projets ambitieux d’implants cérébraux avec Neuralink : autant d’étapes marquantes de son ascension. Grâce à des témoignages exclusifs, notamment celui de son père resté en Afrique du Sud, l’enquête met en lumière un homme obsédé par la survie de l’humanité, prêt à coloniser Mars et à éradiquer ce qu’il qualifie de « virus woke » sur Terre.



🔴 Maroc : nouveau royaume du canna-business

Longtemps considéré comme le plus grand fournisseur mondial de cannabis illégal, avec 55 000 hectares cultivés dans le Rif et 3 000 tonnes exportées annuellement vers l’Europe, le Maroc change de cap. Pour effacer son image de « narco-État », le royaume a légalisé la production de cannabis à des fins thérapeutiques, industrielles et médicales.

Depuis 2021, cette loi ambitieuse a permis la création de 200 entreprises spécialisées dans le secteur. Pour encourager une transition légale, le roi a gracié 4 800 cultivateurs auparavant poursuivis, tout en renforçant la répression contre les narcotrafiquants. De Tanger à Ketama, « Envoyé spécial » explore la « route du kif », où petits producteurs, grands industriels pharmaceutiques et nouveaux investisseurs se rencontrent pour bâtir ce marché prometteur du cannabis légal au Maroc.