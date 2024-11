Ici tout commence du 13 novembre : Anaïs doute... (résumé + vidéo épisode 1045 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 13 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1045





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 13 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1045

Anaïs traverse une période difficile et a perdu toute confiance en elle. En entrant dans l’Atelier des élèves du master, elle retrouve son ami Jude, qui lui offre le privilège de goûter à ses nouvelles créations de choux. Admirative du talent de Jude, Anaïs ne peut s’empêcher d’envier sa créativité, elle qui peine à trouver de nouvelles idées pour son propre menu. Heureusement, Jude est là pour lui rappeler qu’elle est la grande cheffe Anaïs Grimbert. Voyant son amie abattue, il use de mots justes pour la réconforter et tenter de raviver sa motivation. Parviendra-t-elle à retrouver son élan créatif et à réussir son menu ?

Pendant ce temps, Coline s’attire des ennuis… Quant à Alice, elle fait une découverte qui pourrait bien bouleverser son existence.



Ici tout commence du 13 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.