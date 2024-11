Plus Belle La Vie du 13 novembre 2024 : l’enquête s’achève, Julie s’effondre (résumé + extrait vidéo épisode 212 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 13 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 212 de PBLV – La police va découvrir qui est vraiment Camille Martin cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Camille va continuer de manipuler Steve…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 novembre 2024 – résumé de l’épisode 212

Ariane confronte Jean-Paul pour savoir s’il a mentionné Zoé dans son rapport. Jean-Paul la rassure en disant qu’il n’a parlé que d’eux deux. Il la met en garde, lui demandant d’arrêter de prendre des risques inutiles. Ariane, de son côté, pense que Zoé a été exemplaire, mais Jean-Paul lui rappelle que tout cela aurait pu la mener en prison. Ariane dévoile alors son plan : échanger les masques pour que l’authentique soit rendu au musée. Elle demande à Jean-Paul de la couvrir une dernière fois.

Au commissariat, Patrick décide d’emmener le masque au musée en personne. Jean-Paul en profite pour lui demander un soutien lors de l’interrogatoire de Louis, mais Ariane insinue que Patrick a du mal à déléguer. Elle se propose pour la mission, et Jean-Paul appuie son idée. Finalement, Patrick accepte et lui confie la mallette.



Pendant ce temps, Jean-Paul interroge Louis, qui admet avoir été contraint par Daniel à cause d’une dette, tout en niant connaître Camille Martin. Il avoue avoir simplement conçu le plan. Jean-Paul annonce qu’Ariane a récupéré le masque et qu’il va retourner en prison, mais Patrick fait irruption, ordonnant la libération immédiate de Louis. Jean-Paul est déconcerté, mais Patrick explique que l’affaire est devenue une question politique : Daniel doit être désigné comme le seul coupable. L’enquête est donc classée sans suite.

De son côté, Ulysse rentre chez lui et retrouve Ophélie, qui remarque son absence de la nuit. En pleine préparation de son défilé, elle le questionne sur sa nuit, mais Ulysse esquive en prétextant une surcharge de travail. Face à l’insistance d’Ophélie, il s’énerve, avant de s’excuser, évoquant la fatigue. Plus tard, Ulysse dicte une lettre à Apolline, mais il se trompe plusieurs fois. Apolline, remarquant son agitation, évoque Julie. Ulysse, agacé, lui demande de ne pas se mêler de ses affaires. Après insistance, il avoue que Julie se marie ce jour-là, ce qui le perturbe…

Au Mistral, Ophélie s’occupe de Thomas et d’Aya tandis que Nisma confronte Vadim, frustrée par son silence. Vadim lui explique que ce n’était qu’une attirance passagère, mais Nisma, déterminée, le pousse contre la porte et l’embrasse. Plus tard, Jules rejoint Nisma devant le cabinet médical pour s’assurer qu’elle va bien, mais elle l’envoie promener. Il exprime son inquiétude pour elle et pour Steve, qu’il pense toujours attaché à elle. Vadim interrompt la conversation, incitant Jules à s’éclipser. Nisma supplie Vadim de ne rien dire à Steve, avant qu’une dispute éclate entre Jules et Vadim. Steve, quant à lui, est seul dans un parc lorsque Camille vient lui faire ses adieux. Elle exprime ses regrets pour avoir échoué dans sa mission concernant le masque et pour la souffrance qu’elle lui a infligée. Steve, blessé, lui demande de partir.

Le grand soir du défilé d’Ophélie arrive. Vanessa et Ulysse sont présents, fiers et émus. Alors qu’Ophélie savoure une ovation pour son travail, la soirée prend un tournant dramatique lorsque Julie, l’ex d’Ulysse, surgit en robe de mariée avant de s’effondrer sous le regard choqué des invités.

VIDÉO Plus belle la vie du 13 novembre 2024 – extrait vidéo

