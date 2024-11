Ici Tout Commence spoiler : Coline dans de sales draps ! (vidéo épisode du 15 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Coline enchaine les mensonges et va se retrouver dans une situation compliquée dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle a loupé des cours à l’institut Auguste Armand pour aider sa mère à la ferme, Coline ment à tout le monde et ne sait plus comment s’en sortir…











Coline se retrouve dans une situation complexe. Elle a raté plusieurs cours à l’Institut pour aider à la ferme d’Angéline, mais pour Angèle, tout va bien : sa fille travaille pour un traiteur et s’arrange avec son patron pour se libérer de temps en temps afin de lui prêter main-forte. Cependant, Coline cache la vérité à sa mère : elle ne lui a pas dit qu’elle suivait des cours de cuisine dans l’école prestigieuse où travaille sa tante, Rose.

La relation tendue entre Angèle et sa belle-sœur incite Coline à taire ce secret, redoutant la réaction de sa mère si elle venait à l’apprendre. Malheureusement, son absence injustifiée à l’Institut n’a pas échappé à l’attention de ses enseignants, et Coline sait qu’elle ne pourra plus maintenir ce mensonge bien longtemps. D’autant plus qu’Angèle semble de plus en plus désireuse de travailler aux côtés de sa fille au quotidien…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1046 du 14 novembre 2024, Coline ment à sa mère

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

