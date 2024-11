Koh-Lanta : qui a été éliminé dans l’épisode 13 ? (résumé + replay 12 novembre 2024)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 13 du mercredi 12 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 13 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après son élimination, Gustin rejoint le camps du jury final et on peut dire qu’il en prend pour son grade !





Sur le camps, Cassandre n’en revient toujours pas du coup de poker de Ugo.







Place au jeu de confort, Denis annonce qu’elle se dispute en 3 équipes de 4. Sur tirage au sort, Cécile et Charlotte sont capitaines ! Cécile choisit Ugo, Thibault, et Cassandre. Charlotte choisit Ilyesse, Jacques, et Sofia. A la clé : du partage dans une famille dans un village ! C’est très serré et c’est finalement l’équipe de Charlotte qui remporte la victoire !

Les aventuriers victorieux vont à la rencontre d’une famille dans un village. Ils participent à la récolter du riz et profite d’un bon repas, une nuit sur des matelas avec des oreillers, et un bon petit déjeuner. Et surprise : ils repartent avec un sac de riz !



L’épreuve d’immunité est annoncée et tout le monde se retrouve pour un classique de Koh-Lanta : les étoiles. Denis annonce que c’est l’avant-dernière épreuve d’immunité de l’aventure ! Ilyesse tombe le premier après seulement 4 minutes. Ugo tombe le second.

Ça se joue entre Cassandre et Jacques, et c’est finalement Jacques qui remporte l’épreuve d’immunité !

De retour sur le camps, les aventuriers préparent du riz. Et Cassandre veut absolument trouver un collier pour sauver Ugo ! Elle trouve du manioc pour nourrir le camps. Et les ex-rouges décident de voter contre Ilyesse. Quant aux ex-jaunes, ils visent Cassandre ou Ugo. Et Ilyesse décide de prévenir Ugo !

Et l’aventurier éliminé au conseil est…

Place au conseil. Ugo sort son collier d’immunité à la surprise générale ! Il y a ensuite égalité entre Cassandre et Ilyesse, il faut donc revoter. Et c’est finalement Cassandre qui est éliminée ! Elle donne son vote noir à Ugo.

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce 12 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mercredi 13 novembre pour suivre l’épisode 14 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».