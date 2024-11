La France a un incroyable talent : la suite des auditions ce soir sur M6 (20 novembre)

Publicité





Ce mercredi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 19 de La France a un incroyable talent. Au programme, la cinquième soirée d’auditions avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







Publicité





La France a un incroyable talent du 20 novembre – présentation d’émission 5

La scène de « La France a un incroyable talent » s’apprête à s’embraser pour le cinquième et avant-dernier épisode des auditions ! Cette saison encore, des artistes aux parcours variés et aux disciplines multiples défilent avec un seul objectif : impressionner le jury et décrocher leur place pour les quarts de finale. Certains auront même l’opportunité unique de se voir propulsés directement en demi-finale grâce au prestigieux Golden Buzzer, qui permet à un juré d’offrir cette chance exceptionnelle à un candidat. Alors que les auditions touchent à leur fin, la tension est à son comble : les candidats redoublent d’efforts pour livrer des prestations inoubliables. Préparez-vous à vivre un épisode riche en émotions, entre récits poignants, rêves d’enfance et performances époustouflantes !

Stacy

À seulement 10 ans, Stacy est une jeune prodige qui a quitté la Russie avec sa famille pour fuir les dangers de la guerre et commencer une nouvelle vie en France. Passionnée par le cirque depuis l’âge de 5 ans, elle s’entraîne avec une discipline impressionnante, passant jusqu’à trois heures par jour à perfectionner son numéro de sangle aérienne. Son rêve est de rejoindre le plus grand cirque du monde. Lors de sa performance, elle exécute des figures aériennes impressionnantes avec grâce et précision. Parviendra-t-elle à laisser le jury sans voix ?



Publicité





Mary-Lou

À 23 ans, Mary-Lou est vendeuse de métier, mais c’est la musique qui occupe une place centrale dans sa vie. Elle compose et écrit ses propres chansons depuis son enfance, nourrissant le rêve de monter sur la scène de « La France a un incroyable talent ». Ce soir, elle relève ce défi avec émotion, consciente de l’opportunité qui s’offre à elle. Réussira-t-elle à surmonter son trac et à offrir une prestation qui révélera son univers musical, la menant peut-être jusqu’aux quarts de finale, voire plus loin ?

Briac

Ancien journaliste devenu humoriste, Briac est un Marseillais naturellement introverti, mais sur scène, il se transforme totalement. Depuis dix ans, il fait rire avec son stand-up et un accessoire surprenant : un paperboard qu’il utilise pour illustrer ses blagues avec des dessins, apportant une dimension visuelle unique à son humour. Son objectif ce soir : convaincre le jury avec son style original. L’humour de Briac parviendra-t-il à faire mouche ?

Sturo

À 27 ans, Sturo est étudiant et a passé des années à s’entraîner pour accomplir un exploit qu’il considère comme « dangereux ». Son but : surprendre le public et le jury avec une performance physique et mentale exigeante. Ce soir, il espère marquer les esprits avec son exploit inédit, mais réussira-t-il à impressionner suffisamment pour dépasser les auditions ?

Jake Dupree

Gymnaste et artiste burlesque, Jake Dupree a un style unique : talons hauts, strass et paillettes, il propose un numéro alliant danse, acrobatie et humour. Inspiré par la reine du burlesque Dita Von Teese, il défie les codes de la scène avec une prestation où la technique se mêle à l’audace. Son but est de captiver le jury avec son univers extravagant. Parviendra-t-il à se démarquer grâce à son style inimitable ?

Stella & Giordana

Mère et fille, Stella et Giordana s’unissent ce soir pour une performance de chant lyrique émouvante. Après des années de séparation, elles ont retrouvé leur complicité, renforcée par leur passion commune pour la musique. Leur prestation, où se mêlent puissance vocale et émotion, touchera-t-elle le cœur du jury et les mènera-t-elle aux quarts de finale ?

Duo Stardust

Le Duo Stardust incarne la passion et l’harmonie d’un couple marié qui fusionne leurs talents de patineurs à roulettes pour offrir un numéro spectaculaire et intense. Le danger est constant dans cette performance où chaque mouvement demande une concentration extrême pour éviter toute chute. Leur synchronisation parfaite et leur complicité seront-elles suffisantes pour impressionner le jury et leur garantir une place en quarts de finale ?