« Signalements » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (20 novembre 2024)

« Signalements » au programme TV du mercredi 20 octobre 2024 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Signalements ». À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre, la chaîne propose une soirée continue inédite, autour de la fiction « Signalements », réalisée par Eric Métayer, pour laquelle Cécile Bois a reçu le Prix de la meilleure actrice lors du 26e Festival de La Rochelle.





A suivre dès 21h10 sur France 2







Inspiré du livre de Karine et Laurence Brunet-Jambu, ce film retrace le combat poignant de Laurence pour arracher sa nièce à la maltraitance parentale. Une histoire émouvante et percutante qui met en lumière les failles du système de protection de l’enfance. Cette projection sera suivie d’un débat animé par Carole Gaessler, intitulé « Comment protéger les enfants en danger ? », avec la participation, entre autres, de Karine et Laurence Brunet-Jambu.

Signalements, présentation

Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte le combat acharné de Laurence Jambu pour protéger sa nièce, Karine, des abus infligés par ses parents. Malgré des signalements répétés, Laurence doit faire face à l’indifférence, l’hostilité, l’incompétence et la lâcheté de certains représentants de l’ASE et de la Justice, qui continuent, contre toute logique, à laisser la fillette dans un environnement toxique. Après des années de luttes éprouvantes, Laurence parvient enfin à obtenir la garde de Karine.



Au-delà du drame, le film dévoile une magnifique relation d’amour entre Laurence et Karine. Pour Laurence, Karine est comme sa propre fille, et pour Karine, Laurence est sa véritable maman. Adulte, Karine se battra à son tour pour que justice soit rendue à celle qui l’a sauvée.

« Signalements » : le casting

Cécile Bois (Laurence), Odile Vuillemin (Véronique), Bruno Solo (Desprès), Marc Citti (Loïc), Christophe Laubion (Stéphane), Flavie Dachy (Karine 9, 12 et 13 ans), Victoria Eber (Karine 17 et 21 ans), Timothé Boncourt (Tom 9 Ans), Léo Pomero (Tom 12,13, et 14 ans), Victor Ghesquière (Tom 17 et 21 ans), Pauline Nuez (Coralie), Marie-José Billet (Mme Gomez), Lucie Gontier (Julie), Nathalie Desrumaux (Patricia)