Irrational : la nouvelle série ce soir sur M6 (30 novembre 2024)

Irrational du 30 novembre 2024 – Ce samedi soir, M6 lance sa toute nouvelle série « Irrational ».





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Irrational le synopsis

Irrational du 30 novembre 2024 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1 : Les bonnes décisions

Aidé par son ex-femme Marisa, Alec travaille sur le meurtre d’une influenceuse dont le principal suspect est son ex-petit ami, Dylan, le fils d’une sénatrice. Malgré ses aveux, Alec n’est pas convaincu de sa culpabilité et découvre que Dylan, qui a fait l’Afghanistan et en a gardé des séquelles psychologiques, a également des problèmes de mémoire…



Saison 1 – épisode 2 : Polonium 210

Alec est confronté à un meurtre peu banal : son amie de longue date, CJ Wright, une journaliste d’investigation renommée et redoutée, lui demande d’élucider son propre assassinat. Elle vient d’être empoisonnée au polonium 210 et se sait condamnée. Parallèlement, Alec et Marisa se repenchent sur l’affaire Wes Banning et l’attentat à la bombe perpétré contre une église il y a 19 ans.

Saison 1 – épisode 3 : L’effet Barnum

Alec enquête sur le crash d’un avion dans la rivière Potomac. Alors que les autorités sont convaincues qu’il s’agit d’un acte intentionnel et qu’elles penchent pour l’hypothèse d’un suicide du pilote, Alec pense que ce dernier a tout tenté pour sauver ses passagers et qu’il s’agit d’une défaillance technique.

Avec Jesse L. Martin (Alec Mercer), Maahra HILL (Marisa Clark), Travina Springer (Kylie), Molly KUNZ (Phoebe), Arash DeMaxi (Rizwan), Ben COTTON (Wes Banning)