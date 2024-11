Ici Tout Commence spoiler : Léo déprime, il confie à Malik que... (vidéo épisode du 4 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Léo va avoir un coup de blues la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Maya s’éloigne et le met à l’écart à l’approche des fêtes de fin d’année… Léo se confie à Malik, il se sent seul et sa soeur de coeur lui manque terriblement.











Comme le dit si bien l’expression : « un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ». Pour Léonard, la vie sans Maya semble vide de sens. Ces derniers temps, les deux meilleurs amis se sont un peu éloignés, et à l’approche des fêtes de fin d’année, Léonard sombre dans la mélancolie. Il peine à accepter que Maya ne lui consacre plus autant de temps qu’auparavant. Pourtant, son affection pour elle est si profonde qu’il a lui-même encouragé sa meilleure amie à passer du temps seule avec son frère, Quentin. Mais pour Léonard, passer les fêtes sans Maya est un véritable défi.

Alors, quand Malik lui glisse maladroitement que c’est normal que Maya veuille se rapprocher de sa famille, ces mots viennent heurter un cœur déjà fragilisé. Malgré tout, Malik tente de le réconforter, lui rappelant qu’aimer, que ce soit en amitié ou en amour, n’est jamais sans épreuves…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1061 du 4 décembre 2024, Léo se sent seul

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.