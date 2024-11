« Novembre » : votre film inédit ce soir sur France 2 (3 novembre)

Publicité





« Novembre », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 3 novembre 2024, sur France 2. Un film de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, et Sandrine Kiberlain.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







Publicité





« Novembre » : l’histoire

Fred, policier au sein d’une unité antiterroriste, est chargé de traquer les fugitifs les plus recherchés de France. Lors d’une mission en Grèce, lui et son équipe perdent malheureusement la trace d’un suspect. Dix mois plus tard, une série d’attentats frappe la France. Fred et ses hommes entament alors une traque implacable, qui durera cinq jours, pour capturer les responsables, membres de trois commandos différents.



Publicité





Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Lyna Khoudri, Sami Outalbali, Sofian Khammes, Stéphane Bak et Raphael Quenard

La bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film

« Novembre » c’est ce soir, dimanche 3 novembre 2024, dès 21h10 sur France 2.