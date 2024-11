« Doctor Strange 2 » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (3 novembre 2024)

Publicité





« Doctor Strange in the Multiverse of Madness », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche soir, 3 novembre 2024, sur TF1. Un film réalisé par Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen dans les rôles principaux.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming gratuit via TF1+, fonction direct.







Publicité





« Doctor Strange 2 » : l’histoire

Le Docteur Strange parcourt le multivers, un ensemble de réalités parallèles où existent différentes versions de lui-même. Face à un nouvel ennemi énigmatique, il devra surmonter des défis inattendus.

Le casting

Avec : Benedict Cumberbatch (Le docteur Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Chiwetel Ejiofor (Baron Mordo), Benedict Wong (Wong)



Publicité





Vidéo bande-annonce