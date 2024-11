Pékin Express : Julie confirme sa rupture avec Denis !

Publicité





C’est terminé entre Julie et Denis, candidats emblématiques du jeu d’aventure d’M6 Pékin Express ! Alors que de nombreux fans se posaient des questions sur le couple depuis déjà plusieurs mois, Julie a confirmé la séparation ce dimanche sur son compte Instagram.











Publicité





En voyage à New-York en solo avec sa fille Déa, Julie a répondu à une question sur l’absence de Denis : « Ce voyage était bien plus qu’un voyage mère / fille, c’est le début d’une aventure à 2« .

De quoi confirmer que les deux anciens aventuriers de Pékin Express ne sont plus ensemble. Déjà cet été, Julie avait expliqué que ça n’allait pas : « Depuis quelques temps ça va pas très fort. J’ai été déçue et blessée » avait-elle écrit.

« La période n’est pas évidente clairement et me met à l’épreuve mais j’ai une petite fille exceptionnelle qui m’inonde d’amour & me donne le sourire au quotidien, j’ai des amies en or qui m’entourent énormément. Et des projets plein la tête. Le meilleur est à venir«



Publicité