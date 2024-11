Star Academy 2024 : les artistes invités du 5ème prime dévoilés !

Publicité





Star Academy, liste des stars invités du 5ème prime du vendredi 8 novembre 2024 – Au lendemain du quatrième prime de la Star Academy 2024 et l’élimination de Thomas, les académiciens préparent déjà le prochain prime ce dimanche avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce vendredi 8 novembre 2024 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Publicité





Les académiciens de la promo de 2024 non nominés cette semaine, auront ainsi la chance de chanter avec Clara Luciani, Vitaa, Philippe Katerine, Thomas Dutronc et Lucky Love.

Chansons et élèves pressentis :

– Philippe Katerine « Louxor j’adore »- Maïa, Charles, Marine, Marguerite et Ebony.

– Thomas Dutronc « Les cactus » – Maïa, Maureen, Ulysse, Noah et Charles.

– Lucky Love « Masculinity » – Franck, Masseo, Ulysse, Marguerite.

– Vitaa « A fleur de toi » – Emma, Marine, Ebony, Julie et Maureen.

– Medley avec Clara Luciani « Grenade », « Ma sœur » et « Respire encore » : elle fera son choix après les évaluations.



Publicité





Les répétitrices de la Star Ac ont déjà formés des groupes avec les élèves pressentis pour chanter avec ces artistes. Les répétitions ont déjà débuté et les meilleurs auront le privilège de partager des duos sur le prime de samedi.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2024 : le programme des évaluations de la semaine 4

Rendez-vous demain soir à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochainee quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.