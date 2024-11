Rendez-vous en terre inconnue du 26 novembre : ce soir Tomer Sisley au Népal (vidéo)

Publicité





Rendez-vous en terre inconnue du 26 novembre 2024 – Ce mardi soir à la télé, France 2 vous propose un numéro inédit de l’émission de Raphaël de Casabianca « Rendez-vous en terre inconnue ». Raphaël de Casabianca entraîne Tomer Sisley dans une aventure exceptionnelle au cœur du Dolpo, une région méconnue mais spectaculaire nichée dans l’Himalaya, aux confins du Népal. Isolée et intemporelle, cette province offre au comédien un véritable voyage initiatique. À plus de 4 500 mètres d’altitude, il aura l’occasion de rencontrer des familles Dolpo-pa aux histoires bouleversantes.





A suivre dès 21h05 sur France 2 bien sûr mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.







Rendez-vous en terre inconnue du 26 novembre 2024 : demandez le programme

Au nord-ouest du Népal, les hautes vallées du Dolpo forment un territoire à part, chargé de mystère et de spiritualité. Surnommé « le pays caché », le Dolpo est isolé du reste du monde par des sommets parmi les plus élevés de la planète et des cols culminant à plus de 5 000 mètres d’altitude. Loin de toute modernité, cette région semble figée dans le temps. Bien qu’appartenant au Népal, le Dolpo constitue également une enclave tibétaine et bouddhiste, au cœur d’un pays majoritairement hindouiste. Sur ses hauts plateaux, les paysages sont à couper le souffle : arides, minéraux, et vertigineux. C’est dans cet environnement austère que vivent les Dolpo-pa, des éleveurs semi-nomades de chèvres et de yaks.

Ici, l’hiver règne pendant six mois, avec une rigueur extrême. Mais en septembre, les vallées se parent de teintes dorées et verdoyantes, marquées par les champs d’orge prêts pour la moisson. Ces dernières semaines avant l’isolement hivernal sont cruciales : les hameaux s’animent d’une effervescence collective, où l’entraide devient essentielle pour affronter la longue saison froide.



C’est durant cette période de transition que Raphaël et Tomer vont partager des instants uniques avec une communauté unie, aux histoires bouleversantes. Ils découvriront des êtres aussi chaleureux et généreux que leur terre est exigeante, dans un cadre d’une beauté à la fois rude et envoûtante.

EXTRAIT VIDÉO Tomer Sisley au Népal