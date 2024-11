Star Academy 2024 : le programme des évaluations de la semaine 4

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 4 – Premier dimanche à 12 au château de la Star Academy au lendemain de l’élimination de Thomas.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des quatrièmes évaluations, qui auront lieu exceptionnellement lundi puisque le prime aura lieu vendredi soir.







Publicité





Star Academy, des évaluations avec Clara Luciani

Cette semaine, c’est la semaine de la marraine et Clara Luciani sera présente pour les évaluations. Il s’agit d’évaluations sur le thème « histoire personnelle ». Les élèves doivent choisir une chanson qui dévoilera aux professeurs qui ils sont ! Michaël a précisé qu’il ne suffisait pas de bien chanter, ils veulent vraiment en apprendre sur eux. Et Clara Luciani choisira quel élève chantera en duo avec elle sur le prochain prime.

Et les élèves ont 30 minutes ce dimanche soir pour choisir la chanson qu’ils interprèteront lors de ces évaluations. Emma et Masséo, immunisés, ont le choix de faire ou non ces évaluations.



Publicité





A l’issue des évaluations, les professeurs vont désigner les trois moins élèves, qui seront nommés. L’un sera sauvé par le public samedi et les deux autres élèves auront leur destin entre les mains des académiciens.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.