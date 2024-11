Star Academy du 17 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 17 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de samedi des académiciens au château.











A l’heure du brunch, les académiciens reçoivent la visite de la drag queen Minima Gesté. Mauvais de détente avec un bingo ! Et elle leur lance ensuite un défi lip sing. Ils ont interdiction de faire comme s’ils avaient un micro !

Mosimann et Lucie arrivent ensuite pour une grande annonce pour les élèves : ils vont enregistrer en studio un titre inédit écrite par Grégory Lemarchal ! Ils ont un message vidéo des parents de Grégory. Tout les bénéfices de ce titre iront à l’association Grégory Lemarchal et ils l’interpréteront sur le prochain prime.

Après l’avoir écoutée, les élèves vont enregistrer la chanson en studio. Et Julie part ensuite direction le Zénith de Dijon où elle va chanter avec Patrick Bruel.



Ebony reçoit du courrier pour tout le monde : le directeur leur annonce une après-midi de relaxation ! Ils reçoivent des accessoires de massage.

Julie arrive au Zénith et rencontre Patrick Bruel. Ils répètent ensemble. Plus tard, c’est l’heure du concert et Patrick partage son duo avec Julie sur « J’te le dis quand même ». Julie assiste ensuite à la suite du concert, très émue. A la fin, elle le remercie.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 17 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.