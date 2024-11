Publicité





66 minutes du 17 novembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 17 novembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Tiramisu : le roi des desserts

Les œufs, le sucre, le mascarpone et le café… voici les ingrédients clés du dessert italien le plus célèbre au monde : le Tiramisu. Présent au menu de nombreux restaurants, le Tiramisu — dont le nom signifie « remonte-moi le moral » en italien — figure également parmi les pâtisseries favorites des Français. Plusieurs régions d’Italie se disputent l’origine de cette douceur, apparue au milieu du 20ᵉ siècle. Selon la « légende » la plus répandue, un célèbre pâtissier du nord de la péninsule aurait découvert la recette par hasard, après avoir renversé du mascarpone dans un mélange d’œufs et de sucre… Aujourd’hui, le tiramisu se décline sous de multiples variantes et rencontre un succès incroyable. Certains vont même jusqu’à ouvrir des boutiques entièrement dédiées à ce dessert. Entre France et Italie, plongée dans l’univers du roi des desserts.



Publicité





🔵 Ordures : le fléau des dépôts sauvages

Une amende de 2 000 euros pour ceux qui abandonnent leurs déchets sur la voie publique ! Cette mesure drastique a été adoptée il y a dix jours par une petite commune des Pyrénées-Orientales afin de lutter contre les dépôts sauvages. Ces déchets non-recyclés, nuisibles pour l’environnement, posent un véritable défi aux municipalités. Certaines ont même mis en place des brigades spécialisées pour traquer les contrevenants en analysant les détritus laissés sur la voie publique. C’est notamment le cas à Marseille (Bouches-du-Rhône) et à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). La chasse aux dépôts sauvages est donc lancée, avec les « jeteurs-pollueurs » dans le viseur. Les caméras de **66 minutes** en ont d’ailleurs surpris plusieurs en flagrant délit…

🔵 Fried chicken : le poulet aux œufs d’or

Croustillant, facile à savourer, abordable… autant d’atouts qui font du poulet frit un véritable succès ! Très populaire aux États-Unis, ce plat est devenu en quelques années un pilier de la « street food ». Un festival entier lui est d’ailleurs dédié à la Nouvelle-Orléans, où le « fried chicken » est une véritable institution. Mais ce mets a largement dépassé les frontières américaines, trouvant même en France ses lettres de noblesse, notamment grâce à des chefs étoilés comme Mory Sacko. Un succès mondial que l’on doit en partie à une enseigne emblématique, KFC, qui nous a exceptionnellement ouvert les portes de ses restaurants français…

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Au cœur du Made in France

C’est le rendez-vous incontournable du savoir-faire français : le salon du Made in France. La 12ᵉ édition s’est déroulée cette semaine à Paris, rassemblant mille exposants et attirant cent mille visiteurs, avec pour mission de promouvoir le « fabriqué en France ». Mode, décoration, gastronomie, innovation, high-tech… Pour les marques, qu’elles soient petites ou grandes, l’objectif est double : séduire les consommateurs et décrocher l’un des six « Grands Prix » décernés. Nous avons suivi le parcours de plusieurs entrepreneurs, notamment la fondatrice d’une jeune marque de maquillage et des fabricants de matelas reconditionnés. Tous partagent la conviction de pouvoir séduire les clients, conquérir de nouveaux marchés et brandir fièrement le drapeau tricolore du « Made in France ». Immersion dans les coulisses de cet événement résolument patriotique.

Extrait vidéo

Menu gratuit, influenceurs, rappeur… Yannis a prévu d'en mettre plein les yeux à ses futurs clients à l'occasion de l'ouverture de son nouveau restaurant ! « Fried chicken : le poulet aux œufs d’or »

📺 #66minutes, dimanche à partir de 17:20 sur @M6 pic.twitter.com/vf1whFIPS1 — 66Minutes (@66Minutes) November 16, 2024

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.