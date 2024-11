Star Academy : Emma sort du silence après son élimination (VIDÉO)

Publicité





C’est Emma qui a été éliminée de la Star Academy 2024 hier soir à l’issue de la sixième semaine d’aventure. Après un mois et demi passé au château, Emma est sortie du silence en s’exprimant pour la première fois ce lundi soir sur son compte du réseau social Instagram.





« Je voulais juste vous remercier pour tout l’amour et le soutien que vous m’envoyez depuis vendredi. C’est juste incroyable » a écrit Emma dans un post publié en story.







« Ça me fait très chaud au coeur. Ça me touche énormément mais je n’ai pas pu prendre le temps encore d’essayer de vous répondre au maximum mais je le ferai parce que ça me tient vraiment à coeur et c’est hyper important pour moi » a-t-elle poursuivi. « Maintenant on va écrire l’histoire ensemble à l’extérieur »

VIDÉO Emma sort du silence



Cette story qu’elle aurait dû faire au moins aux quarts……. Emma je t’aime purée#StarAcademy pic.twitter.com/zVBSyAz2hS — Apo (Divine arrive ✨🎀) (@ApollineSadys) November 18, 2024

