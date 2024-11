Demain Nous Appartient spoiler : le retour de Sara, Rachel prend une décision (vidéo épisode du 21 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Sara va faire son retour à Sète dans quelques jours dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Ulrich Lesueur a été arrêté et qu’il est hors d’état de nuire, il est temps pour ses victimes de tourner la page.





Sara est de retour et avec Roxane et Rachel, elles partagent un bon moment à la coloc de Bart et Timothée.







Publicité





Rachel a décidé de tourner la page et de chercher un nouvel appartement. Avec l’arrestation du violeur de Sète, elle se sent enfin prête à affronter ses traumatismes. Elle sait que le chemin vers la guérison sera long, mais emménager dans un nouvel espace représente un premier pas vers une nouvelle vie.

Heureusement, Rachel peut s’appuyer sur le soutien indéfectible de ses proches. Timothée l’a accompagnée à une visite d’appartement. Et Rachel et Sara échangent quelques mots sur l’horrible épreuve qu’elles ont traversée ensemble. Une compréhension mutuelle les unit, leur offrant un réconfort précieux. Rachel sait qu’elle pourra toujours compter sur ses amis. Désormais, avec son agresseur derrière les barreaux, elle peut dire au revoir à Bart et Timothée avec un cœur plus léger.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle alerte Camille du danger… (vidéo épisode du 21 novembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1819 du 21 novembre 2024 : Sara est de retour

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.