Star Academy, les évaluations du 19 novembre : Julie, Franck et Charles au top, Masseo se loupe, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 19 novembre 2024 – C’est cet après-midi qu’avaient lieu les sixièmes évaluations de la Star Academy 2024. Des évaluations en présence d’anciens professeurs emblématiques : Kamel Ouali, Oscar Sisto et Armande Altaï.





Pour ces évaluations en cette semaine des anciens, chaque académicien devait choisir une chanson parmi 6 chansons cultes des anciennes saisons. Ils passaient ensuite par petits groupes sur une chorégraphie de Kamel Ouali.







Notez qu’une pluie battante a perturbé ces évaluations tout du long, posant notamment des problèmes de communication entre élèves et professeurs.

Ulysse ouvre le bal sur « En apesanteur » de Calogero. Ça semble plutôt réussi et les autres élèves l’applaudissent. Il avoue avoir un peu déraillé sur la fin.



Marguerite enchaine, elle a choisi « Je sais pas » de Céline Dion. Elle habite la chanson, c’est très beau. Sofia est émue. Au château, les autres élèves l’applaudissent. Maïa lui dit que c’était impressionnant.

Place à Ebony, qui interprète « Left outside alone » de Anastasia. Kamel Ouali lui demande de retirer ses lunettes (de vue !). C’est très beau mais elle a les yeux fermés la plupart du temps.

Julie passe sur « Je sais pas » de Céline Dion. C’est clairement excellent !

Maïa a choisi « Le monde est stone » de Starmania. Elle crie un peu trop, c’est un peu moins réussi que d’habitude.

Masseo enchaine avec « En apesanteur » de Calogero. Beaucoup de faussetés, ça va clairement être très compliqué d’échapper à la nomination ! Mais il ressort quand même assez content de lui.

Place ensuite à Maureen sur « Je sais pas » de Céline Dion. C’est une jolie prestation, les autres la félicitent.

Charles a choisi « Le monde est stone » de Starmania. Ça semble bien réussi, Marlène le regarde avec le sourire et Armande a l’air embarquée. Il ressort très ému, Ulysse le rejoint et lui dit que ça mérite un top 3 ! Et tout le monde l’applaudit !

Marine, immunisée cette semaine, a choisi de chanter « D’aventures en aventures » de Serge Lama. C’est vraiment réussi, les autres élèves lui disent que c’était top. Maureen et Ebony ont adoré.

Et on termine avec Franck, qui interprète « Je sais pas » de Céline Dion. Hugues semble touché, c’est clairement une prestation de folie ! Il ressort en ayant l’impression qu’il n’était pas dedans, Masseo le rassure et lui dit que c’était super. Et Marguerite ajoute qu’elle est fan.

Les académiciens passent ensuite en petits groupes pour la danse sur « Ecris l’histoire » de Grégory Lemarchal. Ebony et Masseo sont les premiers à passer, c’est fluide. Franck et Marine enchainent, ça parait bien aussi. Place ensuite à Maureen et Julie. On continue avec Charles et Maïa, puis Ulysse et Marguerite. C’est globalement réussi mais certains ont oublié de prendre un livre au début.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : On a beaucoup aimé les prestations de Julie, Franck, Ebony, et Charles. Du côté des élèves en danger pour la nomination, on pense que Masseo sera nommé à coup sur. Ulysse et Maïa étaient un peu en dessous et à nos yeux risquent une nomination.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.