Un Si Grand Soleil spoiler : Eliott donne une information capitale à Manu (épisode du 22 novembre 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode 1518 du 22 novembre 2024 – Eliott et Manu vont collaborer pour innocenter Eve dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Eliott va finalement donner une information capitale à Manu sur le possible meurtrier de Curtis Alvez !











Alors qu’Alex rend visite à Manu avec viennoiseries afin d’avoir un oeil sur lui, Manu l’interroge sur l’enquête sur la mort de Curtis. Alex lui assure qu’il n’est pas sur l’enquête et qu’il ne sait rien, il lui demande de faire confiance à Yann pour innocenter Eve. Mais Manu est persuadé que Yann ne fera pas correctement son travail.

Au téléphone avec sa mère, Eliott lui assure qu’ils vont tout faire pour la sortir de là. Et Manu vient voir Eliott. Il veut le maximum d’infos sur Curtis mais Eliott lui assure qu’à part avoir été son chauffeur, il ne savait rien… Manu insiste et affirme qu’il le tiendra pour responsable si Eve reste en prison. Il lui montre des photos et noms de trafiquants. Eliott reconnait alors le nom de Sébastien Keller ! Il explique à Manu que Curtis avait parlé de lui comme l’un des principaux concurrents !

Keller est-il le tueur de Curtis ? En tout cas l’info donnée par Eliott est capitale !



