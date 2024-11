Un Si Grand Soleil du 2 décembre : Maéva est enceinte, Marc sur une grosse affaire (résumé épisode 1524 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 2 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1524 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 2 décembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Louis, ravi de recevoir son Kbis, officialise la création de son entreprise. Il réinvestit ses bénéfices dans 700 nouvelles pièces, espérant écouler le stock grâce à l’exposition de Maeva. Confiant, Tom affirme que Maeva est la meilleure pour réussir cet événement. Maeva, de son côté, prend le tram pour se rendre à la galerie. Locki annonce à Louis qu’elle ne pourra pas venir au vernissage, ayant signé un contrat d’exclusivité avec une autre marque. Louis, dépité, voit ses plans bousculés.

Charlotte découvre que son père, Soan, a fouillé dans son téléphone. Furieuse, elle déclare ne jamais pouvoir lui pardonner. Cette intrusion provoque une nouvelle dispute entre les parents.



Publicité





Pendant ce temps là, Marc reçoit un appel mystérieux l’invitant à un rendez-vous pour récupérer des documents sensibles liés à une fraude massive à la sécurité sociale. Cependant, Marie-Sophie insiste pour qu’il priorise son reportage sur la crise de l’eau prévu pour la semaine prochaine.

Eliott, nouveau chauffeur de Catherine, adapte son service à ses préférences : température neutre, pas de clim ni de radio, et son thé favori. Catherine Laumière, sans prévenir, s’invite dans le bureau d’Elisabeth et Muriel pour exiger des réponses. Elisabeth juge ses demandes injustifiées, ce qui pousse Catherine à menacer : « Si tu crois que ça va se passer comme ça, Elisabeth ! »

Dans un moment d’intimité, Maeva achète et fait un test de grossesse dans les toilettes de la galerie, après le départ d’Alix. Plus tard, elle confie à Thaïs qu’elle est enceinte et qu’elle souhaite avorter. Elle redoute de parler à Tom, craignant son désaccord et les conséquences sur leur relation.

Boris remarque qu’Eliott travaille pour Catherine et en est contrarié. Catherine, frustrée par Elisabeth, veut reprendre le contrôle de sa société, tandis que Boris reste pragmatique, refusant de prendre parti.

Enfin, Marc rencontre Jean Berlou, comptable dans un centre de santé. Berlou refuse de contacter la police, craignant de perdre son emploi, mais il remet à Marc une clé USB contenant des preuves. Selon lui, l’affaire impliquerait directement Laumière Santé.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Marc agressé, les résumés jusqu’au 13 décembre 2024