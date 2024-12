13h15 le samedi du 14 décembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 14 décembre 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Les femmes et la mer ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le samedi » du 14 décembre 2024 : le sommaire

Peu nombreuses sont celles qui osent franchir le pas pour travailler dans le domaine de la pêche en mer, une profession longtemps dominée par les hommes. L’émission « 13h15, le dimanche » a suivi plusieurs femmes audacieuses qui ont choisi de faire de leur passion un métier, défiant les clichés et les idées reçues.

Les équipes de « 13h15 le samedi » se sont immergées dans le quotidien de ces femmes qui, dès l’aube et par tous les temps, partent en mer pour ramener coquilles Saint-Jacques, soles, bars ou huîtres. Ces pêcheuses incarnent une évolution notable : de plus en plus de femmes s’engagent dans ce métier traditionnellement masculin, certaines y voyant une nouvelle voie après une reconversion professionnelle.



Publicité





Portraits de femmes de la mer

En Bretagne, Amélie, anciennement aide à domicile, a radicalement changé de vie pour rejoindre son mari pêcheur en mer.

En Vendée, Kelly, 27 ans, a découvert sa vocation à 14 ans lors d’un mini-stage sur un bateau de pêche à Lorient, bien qu’elle n’ait aucune attache familiale à cet univers. Déterminée, elle a tout mis en œuvre pour concrétiser son rêve, jonglant aujourd’hui entre ses sorties en mer et l’éducation de son jeune fils.

Aux Sables-d’Olonne, les sœurs Emma et Valentine, toutes deux âgées de 24 ans, se consacrent à l’ostréiculture, perpétuant ainsi un lien intime avec l’océan. Ces femmes, par leur courage et leur détermination, redéfinissent les contours de métiers longtemps perçus comme exclusivement masculins.