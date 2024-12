Publicité





Reportages découverte du 14 décembre 2024, sommaire et reportages











Reportages découverte du 14 décembre 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Du truc en plume, aux cloches … ils exercent un métier rare ! » (inédit)

Une poignée de Français perpétue ou réinvente des métiers d’exception. Certains pratiquent des savoir-faire ancestraux, menacés de disparaître, tandis que d’autres imaginent des activités inédites, façonnant ainsi leur propre profession.

Parmi eux, certains se battent pour préserver un héritage, témoins d’un âge d’or révolu. Ils ont vu leurs collègues et concurrents abandonner peu à peu, mais refusent de tourner la page. D’autres, au contraire, relèvent le défi d’apprendre des savoir-faire anciens et deviennent les gardiens d’un patrimoine en péril. Enfin, il y a les créateurs : des visionnaires qui inventent de toutes pièces leur métier, mariant passion et travail. Pour s’imposer, ils doivent convaincre la société et leurs clients de la pertinence de leur démarche.



Qu’ils soient les derniers ou les premiers à exercer leur métier, tous partagent un univers unique et affrontent des défis hors du commun. Ces parcours inspirants nous plongent dans la richesse de métiers rares et singuliers, où tradition et innovation se croisent pour façonner l’avenir.

A 14h50 : « Repas de Fêtes : Concours d’exception pour mets d’exception » (rediffusion)

Foie gras, saumon, truffe, fruits de mer ou pâté en croûte : la préparation du repas de Noël occupe souvent les pensées. Pour beaucoup de familles, ces fêtes représentent une occasion unique de sublimer le quotidien en invitant l’exception et le raffinement à leur table.

L’importance des mets de Noël est telle que certains d’entre eux ont même leurs propres concours. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le parcours de trois hommes et une femme, tous animés par la passion de la gastronomie, qui ont décidé de relever le défi de s’affronter lors de compétitions culinaires prestigieuses.