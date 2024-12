Ça commence aujourd’hui du 6 décembre 2024 : une célébrité révèle sa maladie, sommaire de l’émission en direct

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 6 décembre 2024, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit se déroulera en direct et donnera la parole à des célébrités frappées par la maladie. L’une d’elles révèlera sa maladie au grand jour !





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 6 décembre 2024 à 13h55 « Ces célébrités ont choisi de ne pas cacher leur maladie » (inédit)

Pour terminer cette semaine spéciale secrets et mensonges, Faustine Bollaert reçoit des personnalités qui sont atteints d’une maladie, ou ont été atteints d’une maladie, et qui ont choisi de ne rien cacher à leur public. Des témoignages très émouvants et l’un d’eux a contacté l’équipe de « Ça commence aujourd’hui » car il avait envie de se dévoiler. Il va révéler sa maladie en direct cet après-midi sur France 2 !

Et à 15h05 : « Cet ange gardien qui leur a sauvé la vie ! » (rediffusion)

En septembre 2023, Guillaume a sauvé la petite Aëlia, âgée de seulement 3 mois, d’un arrêt cardio-respiratoire à l’aide de l’application Staying Alive. Depuis ce jour, il est devenu son « tonton de cœur ». Aujourd’hui, ils sont présents sur le plateau de l’émission pour exprimer leur gratitude envers cet ange gardien.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 6 décembre 2024

Ils ont fait le choix de ne rien cacher de leur maladie à leur public.

On sera en direct à 13h50 pour passer une heure tous ensemble ✨ #CCA pic.twitter.com/sGDUAWe4SJ — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) December 6, 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.