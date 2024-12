Cauchemar en cuisine du 3 décembre : direction Allas-les-Mines ce soir sur M6

Publicité





Cauchemar en cuisine du 3 décembre 2024 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce mardi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Allas-les-Mines, en Dordogne.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Cauchemar en cuisine du 3 décembre 2024, présentation

Philippe Etchebest s’est rendu à Allas-les-Mines, en Dordogne, pour venir en aide à Béatrice et Christian, propriétaires d’un restaurant depuis quelques mois seulement. Confrontés à de graves difficultés, ils peinent à attirer suffisamment de clients tandis que leurs dettes continuent de s’accumuler.

Dès son arrivée, le chef a été surpris par l’atmosphère singulière du lieu : le restaurant était fermé, et Christian l’a accueilli… en chaussons ! Ce n’était qu’un avant-goût des surprises à venir. Très vite, Philippe Etchebest a constaté les nombreuses lacunes du couple, au point de vivre une situation inédite dans l’émission : une véritable révolte des clients, mécontents du service.



Malgré ce contexte difficile, le chef ne s’est pas découragé. Avec son approche méthodique et sa détermination, il a cherché à comprendre en profondeur les problèmes de l’établissement et à trouver des solutions pour aider Béatrice et Christian à redresser leur restaurant.

Cauchemar en cuisine du 3 décembre 2024, extrait vidéo