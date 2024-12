« Notre-Dame résurrection » : votre documentaire ce soir sur France 2 (3 décembre)

Publicité





« Notre-Dame résurrection » au programme TV du mardi 3 décembre 2024 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse encore le documentaire inédit « Notre-Dame résurrection », présenté par Stéphane Bern et consacré à l’aventure humaine et à la reconstruction de la cathédrale.





A découvrir dès 21h sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Notre-Dame résurrection » : présentation

Le défi a été relevé : après cinq années de restauration, la cathédrale Notre-Dame de Paris ouvre à nouveau ses portes. De 2020 à 2024, le film *Notre-Dame résurrection* retrace l’histoire de cette renaissance à travers le regard des acteurs de la restauration. Grâce à un accès privilégié au chantier, ce documentaire dévoile plus de 350 heures d’images inédites et près de trente entretiens exclusifs. Compagnons, chefs d’entreprise, architectes en chef des monuments historiques et le président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris partagent les coulisses de cette aventure humaine et technique hors du commun.

En 2024, la cathédrale se dévoile comme au XIVe siècle, lorsqu’un pèlerin émerveillé découvrait l’œuvre achevée des bâtisseurs médiévaux. Un spectacle saisissant.



Les artisans d’autrefois, pionniers d’un savoir-faire à la française admiré dans le monde entier, ont tracé la voie. Aujourd’hui, 850 ans plus tard, cet héritage perdure dans des ateliers partout en France, où l’art de travailler la pierre, le bois, le verre ou le métal est transmis avec passion. Ce film est aussi un voyage à travers ces lieux, à la rencontre des hommes et des femmes qui perpétuent ces gestes d’excellence.

Ces artistes et artisans sont les héros du récit, au cœur de cette épopée exaltante. Plus de 2 000 professionnels – maîtres d’œuvre, tailleurs de pierre, charpentiers, facteurs d’orgues, restaurateurs de peintures et maîtres verriers, pour n’en citer que quelques-uns – ont uni leurs compétences pour redonner vie à Notre-Dame, cette grande dame du patrimoine, qui renaît tel un phénix.

Restaurer un tel monument emblématique est bien plus qu’un métier : c’est un engagement face à l’Histoire, une œuvre majeure dans la carrière de ces artisans. Ce film leur rend un hommage vibrant.