Demain Nous Appartient du 27 décembre : Bart et Rachel amoureux ? (résumé + vidéo épisode 1845 en avance)

Demain nous appartient du 27 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1845 de DNA – Bart et Rachel seraient-ils entrain de tomber amoureux dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Ce soir, Audrey confronte Bart après avoir surpris une conversation avec Rachel…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 27 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1845

Alors que Nordine endure une patrouille des plus monotones au lendemain des fêtes, il est loin de se douter de ce qui l’attend. Au détour d’une rue, il aperçoit William en charmante compagnie ! Une découverte qui risque de ne pas plaire au petit ami de Manon, surtout lui qui espérait tant voir Aurore et William se réconcilier…

Pendant ce temps, Rachel offre un nouveau pull à Timothée. Elle a échangé l’autre, voyant bien que Timothée ne l’aimait et ne faisait que se gratter. Plus tard, Rachel rejoint Bart au Spoon et lui montre une annonce d’appart. Mais Bart ne trouve que du négatif pour la dissuader de le prendre. Quand Rachel s’en va, Audrey confronte Bart. Elle pense qu’il n’a aucune envie qu’elle quitte la coloc car il est sous son charme…



Quant à Christelle et Bruno, ils n’ont aucune envie de passer le réveillon du 31 en tête à tête et se le disent avec honnêteté.

VIDÉO Demain nous appartient du 27 décembre – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.