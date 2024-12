Demain Nous Appartient spoiler : Aurore sous le choc, elle apprend que... (vidéo épisode du 6 décembre)

Publicité





Aurore et Manon passent un moment agréable au Spoon, l’occasion pour elles de discuter librement. Manon rassure sa mère en lui expliquant que si elle et Nordine ne souhaitent pas partir à la montagne pour Noël, ce n’est pas à cause d’un problème avec elle, mais simplement à cause des béquilles qu’elle doit utiliser…

Aurore est soulagée jusqu’à ce que Samuel face irruption au Spoon et fasse une grosse gaffe. Il explique avoir visité deux appartements pas terrible… Aurore ne comprend pas et Samuel lui dit qu’avec le retour de William pour Noël, il préfère le laisser tranquille ! Tandis que Manon est gênée, Aurore reçoit un choc énorme.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1830 du 6 décembre 2024 : la grosse gaffe de Samuel

