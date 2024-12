Demain Nous Appartient spoiler : Nordine sous le choc, il surprend William et... (vidéo épisode du 27 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Nordine va être sous le choc dans quelques jours dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, alors qu'il patrouille dans Sète, il va surprendre William dans les bras d'une autre femme !











Au lendemain des fêtes, Nordine endure une patrouille des plus monotones, mais il est loin de se douter de la surprise qui l’attend. À l’angle d’une rue, il aperçoit William en galante compagnie ! Et pire, il prend cette femme dans ses bras ! Une découverte qui tombe très mal pour le petit ami de Manon, qui était déterminé à réconcilier Aurore et William…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Bart est amoureux ! (vidéo épisode du 27 décembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1845 du 27 décembre 2024 : Nordine surprend William et Gloria

