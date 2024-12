« Les 12 coups de Noël » : une grande nouvelle pour Xavier !

Publicité





Alors qu’il sera ce soir sur TF1 dans « Les 12 coups de Noël », ce 24 décembre ne ressemble à aucun autre pour Xavier, l’un des plus grands Maîtres de Midi du jeu de TF1. Et pour cause, aujourd’hui Xavier est devenu papa pour la seconde fois !





C’est Jean-Luc Reichmann qui a annoncé la grande nouvelle sur ses réseaux sociaux.







« Ce soir, nous passons la soirée avec Xavier qui vient d’être papa aujourd’hui 24 décembre pour la deuxième fois » a écrit l’animateur en début de soirée sur X.

Celui qui reste le seul à ne pas avoir été éliminé puisqu’il avait fait le choix d’abandonner pour raisons professionnelles, s’est marié à Laura en juillet 2020. Ils ont accueilli leur premier enfant il y a deux ans et ont donc agrandi la famille ce mardi 24 décembre 2024. On leur souhaite plein de bonheur !



