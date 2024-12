Demain Nous Appartient spoiler : Victoire dit adieu à Fred et Romane (vidéo épisode du 31 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Victoire va être bien triste la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, l’heure des départs de Romane et Fred a sonné !











Il est temps de dire au revoir. Victoire accompagne la famille Lecomte à la gare pour leur départ. Romane fait ses adieux à Sète et à la médecin avec qui elle a tissé un lien profond. Mais sa vie est à Paris, auprès de sa mère, Lorena. Vient ensuite le moment pour Fred de quitter Victoire.

Rempli de gratitude envers celle qu’il a aimée durant son adolescence, il échange avec elle un regard chargé d’émotion. Quelques instants de douceur avant la séparation… Ils promettent de ne pas attendre aussi longtemps pour se revoir. Mais c’est le coeur lourd que Victoire les regarde partir…

