Demain Nous Appartient spoiler : Victoire pense que Romane est en danger ! (vidéo épisode du 23 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Romane est-elle en grand danger dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, alors que Fred Lecompte a été retrouvé et qu’il est hospitalisé, la petite Romane fait d’étrange dessin et assure avoir vu quelqu’un part la fenêtre…





Victoire prend les choses au sérieux, elle est très inquiète pour la petite fille et alerte Georges.







Quelque chose lui semble anormal : la fillette dort mal et ne parle presque plus. Inquiète, Victoire décide de montrer à Georges les dessins troublants réalisés par Romane : des formes inquiétantes, des figures sombres, et, sur chacun des croquis, une silhouette noire aux grands yeux rouges.

Que tente-t-elle de communiquer ? Georges pense qu’il s’agit simplement d’une façon pour Romane d’exprimer ses peurs liées à son oncle et sa mère. Mais Victoire en est convaincue : la petite fille se sent réellement menacée. Elle demande une protection policière mais Georges lui assure que c’est impossible.



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1841 du 23 décembre 2024 : Victoire inquiète pour Romane

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.