« Jumanji » et « Maman, j’ai raté l’avion » : vos films cet après-midi sur TF1 (23 décembre)

Les films « Jumanji » et « Maman, j’ai raté l’avion » sont en mode rediffusions ce lundi après-midi sur TF1. De quoi s’occuper en famille en ce début de vacances de Noël !





A suivre dès 14h sur TF1







« Jumanji » : histoire, synopsis et interprètes

En jouant à Jumanji, un jeu ancien, le jeune Alan est projeté à travers le temps. Devant les yeux de son amie d’enfance, Sarah, il disparaît dans un monde mystérieux. Coincé dans cet univers, il ne pourra en sortir que si un autre joueur reprend la partie et le libère en lançant les dés. Ce miracle se produit vingt-six ans plus tard…

Avec : Robin Williams (Alan Parrish), Jonathan Hyde (Sam Parrish/Van Pelt), Kirsten Dunst (Judy Shepherd), Bradley Pierce (Peter Shepherd)



Et à 15h35 « Maman, j’ai raté l’avion » : l’histoire, les interprètes

À l’approche de Noël, la famille McCallister se prépare à partir en vacances au soleil. Entre les derniers préparatifs, l’arrivée des cousins et la gestion des parents, le chaos atteint son apogée ! Lorsque la porte se ferme, tout semble enfin sous contrôle, et chacun croit que rien n’a été oublié. Pourtant, Kevin, le plus jeune de la famille avec ses 8 ans, se retrouve seul dans leur grande maison. Oublié par ses parents, il se prépare à vivre des aventures aussi drôles que risquées, à quelques heures du réveillon…

Avec : Macaulay Culkin (Kevin McCallister), John Heard (Peter McCallister), Catherine O’Hara (Kate McCallister), Joe Pesci (Harry Lime)