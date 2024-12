« King » : votre film inédit ce soir sur France 2 (29 décembre 2024)

Publicité





« King », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 29 décembre 2024, sur France 2. Un film réalisé par David Moreau, avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorleac’h, Thibault de Montalembert, Clémentine Baert et Artus. Il aurait du être en août dernier mais avait été déprogrammé suite à la mort d’Alain Delon.





A découvrir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo sur France.TV







« King » : l’histoire

King, un jeune lionceau destiné à un réseau de trafic illégal, parvient à s’échapper de l’aéroport et trouve refuge chez Inès, 12 ans, et Alex, 15 ans. Ensemble, le frère et la sœur décident de relever un défi insensé : ramener King dans son habitat naturel, en Afrique. Mais leur périple est semé d’embûches, notamment avec les douaniers à leurs trousses. L’arrivée de Max, leur grand-père excentrique qu’ils connaissent à peine, transforme cette aventure improbable en une quête où tout semble désormais possible.



Interprètes : casting

Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorleac’h, Thibault de Montalembert, Clémentine Baert et Artus

La bande-annonce

« King » c’est ce soir, dimanche 29 décembre 2024, dès 21h10 sur France 2.