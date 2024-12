« 2024 : une année d’exception », c’est ce soir sur M6 (29 décembre)

Publicité





« 2024 : une année d’exception » au programme TV du 29 décembre 2024 – Ophélie Meunier et Xavier de Moulins vous donnent rendez-vous ce dimanche soir sur M6 pour une rétrospective de l’année.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







« 2024 : une année d’exception », présentation

Léon Marchand, Aya Nakamura, Michel Blanc, Artus, Céline Dion… Tous ont laissé leur empreinte sur l’année 2024 et dans notre mémoire collective. Une année où les Français ont autant partagé des moments de communion que vécu des divisions. Entre une avalanche d’émotions, des désillusions parfois, mais aussi des espoirs et des rêves, 2024 restera gravée comme une année exceptionnelle.

Ophélie Meunier, Xavier de Moulins et leurs invités vous invitent à revivre ce millésime unique, en explorant toutes les émotions qui l’ont marqué. Interviews, archives exclusives, coulisses inédites : pendant 120 minutes, plongez dans les grands moments de l’année et découvrez ses secrets.



Revivez la magie de la cérémonie des Jeux Olympiques et célébrez les champions qui nous ont fait rêver. Redécouvrez les succès musicaux et cinématographiques qui ont rythmé nos vies. L’année 2024 a également été marquée par un contexte politique inédit et une actualité internationale d’une intensité exceptionnelle. Ensemble, replongeons au cœur de ces événements majeurs.

Enfin, nous révélerons LA personnalité qui a le plus marqué les Français cette année extraordinaire. Un rendez-vous à ne pas manquer pour revivre, avec émotion, l’essence de 2024.