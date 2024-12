La France a un incroyable talent du 18 décembre : la demi-finale ce soir sur M6

Publicité





La France a un incroyable talent du 18 décembre 2024 – Ce mercredi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 19 de La France a un incroyable talent. Au programme aujourd’hui, la demi-finale ! Pour cette avant-dernière émission de la saison, c’est une véritable finale avant la finale qui vous attend en compagnie de 15 des meilleurs artistes de cette promotion 2024.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







Publicité





La France a un incroyable talent du 18 décembre – présentation de la demi-finale

La tension est à son comble : place à la demi-finale de « La France a un incroyable talent » ! Après six semaines d’auditions spectaculaires et des quarts de finale riches en surprises, les candidats doivent maintenant donner le meilleur d’eux-mêmes. Leur mission ? Impressionner le jury une dernière fois pour obtenir l’une des 9 précieuses places en finale.

Les demi-finalistes à retrouver ce soir

– Les qualifiés des quarts de finale : Creatine Price, Matthieu Nina, Sonia et Sebastian, The Brats Killers, Léa Kral, Francoeur, Inverdance, Solange, Mathieu (Golden Buzzer de Booder), et Gabrielle Boudreau (Golden Buzzer d’Elodie Poux)



Publicité





– Les Platinium Buzzers des auditions : Just Vox (Marianne James), Dream Catchers Academy (Eric Antoine), RB Dance Company (Karine Le Marchand), Duo Stardust (Sugar Sammy), et Jean-Baptiste (Hélène Ségara)

La France a un incroyable talent du 19 décembre – extrait vidéo