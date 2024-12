« Fais pas ci fais pas ça » : le prime « On va marcher sur la lune » ce soir sur France 2 (18 décembre)

Publicité





« Fais pas ci fais pas ça », le prime « On va marcher sur la lune » au programme TV du mercredi 18 décembre 2024. Ce soir à la télé, France 2 diffuse un nouveau prime inédit de « Fais pas ci fais pas ça : On va marcher sur la lune ». L’occasion de retrouver, non sans plaisir, les Bouley et les Lepic.





A suivre dès 21h10 sur France 2 et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV.







« Fais pas ci fais pas ça », le prime « On va marcher sur la lune »

Cinq ans se sont écoulés depuis que nous avons laissé les familles Bouley et Lepic, lors de leur premier Noël après le confinement. Les enfants ont grandi, quitté le nid familial, et construit leurs propres vies, tandis que leurs parents ont pris de l’âge. Pour insuffler un nouveau souffle à leurs existences, les enfants inscrivent Fabienne, Renaud, Valérie et Denis à un concours audacieux organisé par l’Agence spatiale européenne. Ce concours, basé sur un protocole expérimental, vise à préparer des citoyens ordinaires à un voyage sur la Lune. Contre toute attente, ils sont sélectionnés…

Casting : acteurs, personnages

Avec Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Guillaume de Tonquédec (Renaud Lepic), Isabelle Gelinas (Valérie Bouley), Bruno Salomone (Denis Bouley), Yannis Lespert (Christophe Lepic), Tiphaine Haas (Soline Lepic), Cannelle Carré-Cassaigne (Charlotte Lepic), Timothée Kempen-Hamel (Lucas Lepic), Alexandra Gentil (Tiphaine Bouley), Lilian Dugois (Eliott Bouley), Juliane Lepoureau (Salomé Bouley), Basile Violette (Kim)



Avec la participation de : Isabelle Nanty (Christiane), Cécile Rebboah (Corinne), Alice Dufour, François Vincentelli (Dominique Julien) et Cyril Gueï (Thierry Salmon)

