« La Grande Soirée du 31 de Paris » : les invités ce soir en direct sur France 2 (31 décembre 2024)

« La Grande Soirée du 31 à Paris » au programme TV du mardi 31 décembre 2024 – Ce soir à la télé, c’est « La Grande Soirée du 31 à Paris » en direct sur France 2. Pour clore l’année 2024 en beauté, France Télévisions avec la Ville de Paris, offrira à son public une soirée de réveillon populaire et festive présentée par Stéphane Bern, accompagné de Magali Ripoll et Mohamed Bouhafsi.





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi bien sûr en streaming vidéo et replay sur France.TV







« La Grande Soirée du 31 à Paris » : le programme et les invités

Après avoir fait vibrer le monde entier tout l’été avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, France Télévisions, diffuseur officiel de l’événement, s’associe à la Ville de Paris pour offrir une soirée d’exception le 31 décembre, clôturant en beauté une année inoubliable !

À travers un spectacle musical grandiose, mêlant diversité et popularité, France Télévisions réaffirme l’engagement du service public pour le spectacle vivant, la musique et le patrimoine. Cette soirée se conclura par un feu d’artifice spectaculaire, offert par la Ville de Paris.



Une constellation d’artistes se produira en direct devant un million de spectateurs réunis sur les Champs-Élysées : Gims, David Hallyday, Chimène Badi accompagnée de 100 choristes, La troupe de Totalement 80, Collectif Métissé, Lio, Cerrone, Dany Brillant, Titouan de l’Eurovision Junior avec les Petites Mains Symphoniques, la Garde Républicaine, ou encore Imagination, offriront des performances exceptionnelles et inédites.

Les célèbres danseurs et danseuses du Moulin Rouge et du Paradis Latin seront également de la fête, tout comme les compagnies du Cirque Phénix et des Folies Gruss, qui émerveilleront le public avec des numéros féeriques.

Tout au long de la soirée, des prestations uniques seront proposées depuis plusieurs lieux emblématiques de Paris, avec des artistes tels que Kendji Girac, Jenifer, Michel Fugain, la troupe du *Roi Soleil*, Yanns, Jean-Louis Aubert, Santa, Chico & les Gypsies, Amir, Keblack & Franglish, Eddy de Pretto, K-Maro, et La Petite Culotte. Une célébration mémorable pour conclure l’année 2024 dans la joie et l’émotion !

Et à 23h50 : Le spectacle du 31, mapping et feu d’artifice

Le spectacle du 31 décembre débutera par 10 minutes de vidéo-mapping 3D spectaculaire, offrant une vision épique de Paris sous ses multiples facettes : capitale, ville lumière, culturelle, romantique, créative, innovante, populaire et festive. Une métamorphose visuelle porteuse des promesses d’une nouvelle ère de convivialité.

5… 4… 3… 2… 1 ! Place ensuite à un feu d’artifice grandiose de 10 minutes, illuminant l’Arc de triomphe et la nuit parisienne pour marquer l’entrée dans l’année 2025 avec un message d’espoir et de célébration.

La Grande Soirée du 31 sera également l’occasion de revivre les temps forts des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, de réunir les Français dans un esprit de partage et de célébrer ensemble cet événement festif.