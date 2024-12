« Le grand bêtisier » du 31 décembre 2024, c’est ce soir sur TF1 (invités)

Publicité





« Le grand bêtisier » du 31 décembre 2024 – Vous souhaitez passer la dernière soirée de l’année rire devant votre petit écran ? Alors ça tombe bien, ce soir sur TF1 Karine Ferri et Christophe Beaugrand vous donnent rendez-vous pour le « Le grand bêtisier du 31 ». Il sera suivi du feu d’artifices présenté par Nikos Aliagas.





A suivre dès 21h10 sur TF1 ou sur TF1+ pour le replay.







« Le grand bêtisier » du 31 décembre 2024 : le programme et les invités

Que la fête commence ! Préparez-vous à une soirée de réveillon placée sous le signe de l’humour et des paillettes avec Karine Ferri et Christophe Beaugrand, entourés d’invités exceptionnels. Fous rires garantis !

Assistez à leurs réactions face à des moments inoubliables : premiers passages télé, lapsus hilarants, oublis de micros, chutes mémorables et autres surprises. Parmi les invités : Michèle Bernier, Booder, Philippe Candeloro, Dave, Marianne James, Amanda Lear, Paul El Kharrat, Nelson Monfort, Adil Rami, Jean-Pierre Foucault avec Sylvie Tellier, Amandine Petit, Alicia Aylies, Christina Cordula, Natasha Saint-Pierre, Caroline Margeridon, ainsi que les stars de « Danse Avec Les Stars » et les comédiennes de « Ici tout commence », Catherine Davydzenka et Lou Ladegaillerie.



Denis Brogniart, Hélène Mannarino et Jean-Pierre Foucault dévoileront les coulisses exclusives de « Gladiators, qui osera les défier ? ». Tom Villa, Arnaud Ducret et Claire Francisci-Ducret revisiteront la fiction « Panique au 31 ». Les professeurs de la « Star Academy » apporteront également leur énergie, leurs danses et leurs voix pour illuminer cette soirée festive.

Au programme : les fous rires de l’année, les moments cultes des jeux télé, des scènes inédites de vos séries préférées et des surprises orchestrées par Karine Ferri et Christophe Beaugrand.

Ne manquez pas « Le Grand Bêtisier du 31 » le mardi 31 décembre dès 21h10 sur TF1. Une soirée pétillante et pleine de bonne humeur pour patienter jusqu’aux 12 coups de minuit !

Vidéo

Voici la bande-annonce de cette soirée.

Venez passer la soirée du réveillon et le passage à la nouvelle année avec : – Le Grand Bêtisier du 31, présentée par #KarineFerri et @Tof_Beaugrand, ET – 2025 : Le grand feu d'artifice, présenté par @nikosaliagas avec @Sopranopsy4. 📺 DEMAIN DÈS 21H10 SUR #TF1. ▶️ @tf1plus pic.twitter.com/KxEyCYbDy8 — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) December 30, 2024

« Le grand bêtisier » c’est ce soir sur TF1 et TF1+.