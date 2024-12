« Le fabuleux marché de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 9 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le fabuleux marché de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 9 décembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Le fabuleux marché de Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le fabuleux marché de Noël » : l’histoire, le casting

Heidi, une jeune souffleuse de verre, crée des boules de Noël peintes à la main et rêve de les vendre au marché de Noël de Heidelberg, en Allemagne, la terre de ses ancêtres. Son rêve devient réalité lorsqu’elle obtient un stand au marché et part s’installer dans une petite maison louée à une famille chaleureuse, qui célèbre l’Avent et Noël dans la plus pure tradition allemande.

Au sein de cette famille, elle fait la connaissance de Lukas, le fils, ébéniste et graveur sur bois. Leur passion commune pour l’art les rapproche rapidement. Cependant, tout bascule lorsque les paquets contenant les précieuses boules de Noël de Heidi arrivent brisés. Face à ce coup dur, Heidi, Lukas et la famille unissent leurs talents pour créer de nouvelles décorations uniques, afin que le stand de Heidi illumine malgré tout le marché de Noël.



Avec : Ginna Claire Mason (Heidi), Frédéric Brossier (Lukas), Nick Wilder (Rudi), Rebecca Immanuel (Christina)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un Noël de rêve en Suisse ».

« Un Noël de rêve en Suisse » : l’histoire et le casting

Alex, une architecte ambitieuse basée à Chicago, décide de passer les fêtes de Noël en Suisse, où sa mère a ouvert un gîte. À son arrivée, elle découvre avec surprise que sa mère a également invité Beth, son ancienne meilleure amie, et Jesse, l’ex-petit ami d’Alex, désormais fiancé à Beth. Durant son séjour, Alex fait la connaissance de Liam, un employé du gîte, et de son fils Gaby. Au fil des jours, elle se rapproche de ce père célibataire, découvrant une nouvelle complicité et des sentiments inattendus qui illuminent ses vacances de Noël.

Avec : Jodie Sweetin (Alex), Tim Rozon (Liam), Alex Bisping (Louis), David Pinard (Jesse)