Les Invisibles du 9 décembre : la suite de la saison 4 ce soir sur France 2

Les Invisibles du 9 décembre 2024 – Ce lundi soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de la saison 4 inédite de la série policière « Les Invisibles ». Au programme aujourd'hui, l'épisode 3.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première replay et streaming vidéo sur France.TV







Les Invisibles du 9 décembre 2024 : Épisode 5 « Les Endormis – Partie 1 »

Une enquête hors normes attend les Invisibles dans cette histoire en deux volets, où des réponses cruciales surgiront pour les membres de l’équipe. Tout commence avec la découverte macabre des squelettes d’une femme, de deux enfants et d’un chien au fond d’un trou. Rapidement, Darius et son équipe identifient un homme qui serait, respectivement, le mari et le père des victimes. Mais en le retrouvant, une révélation déconcertante les attend : cet homme vit paisiblement avec sa femme et ses enfants, affirmant être la victime d’une usurpation d’identité remontant à plusieurs années. Dès lors, une question s’impose : qui se cache derrière ces crimes atroces ?

En parallèle, un homme mystérieux cherche à renouer avec son jeune fils, suscitant une peur viscérale chez son ex-femme. Quel lien existe-t-il entre ces deux récits ?



Pendant ce temps, Darius se rapproche de la vérité sur ses origines. Sa quête le mène vers une piste ultime : « La Ruche », une communauté prônant la décroissance et un retour radical à la nature…

« Les Invisibles » : rappel de la présentation de la saison 4

Après l’opération « Fontana », l’équipe a été démantelée et chacun s’est retrouvé isolé. Ben s’occupe désormais de l’entraînement des policiers dans la salle de sport du commissariat, Duchesse est reléguée aux tâches ingrates sous les ordres de Chistera, et Marijo, en pleine transition vers la retraite, jongle avec le rôle de grand-mère pour Léa, sa petite-fille. Quant à Darius, il a choisi de se retirer dans sa maison de campagne, loin du tumulte de la ville et de ses anciens collègues.

Mais tout bascule lorsque Chistera, accompagné de la commandante Risser, nouvelle recrue de la Crim’, tombe sur un cadavre non identifié. Sur le corps, ils découvrent une étrange petite poupée portant des traces d’ADN de Darius. Aussitôt, ce dernier devient suspect, mais il est surtout bouleversé. Comment cet inconnu est-il lié à lui ? Pourquoi ce jouet, qu’il ne reconnaît pas, est-il imprégné de son ADN ? Que signifie tout cela ?

Face à une série de victimes anonymes aux profils toujours plus singuliers, l’équipe des Invisibles doit relever de nouveaux défis personnels qui les rapprocheront plus que jamais. En retraçant les parcours de ces Invisibles, ils resserrent leurs liens et réaffirment leur solidarité. Ensemble, ils forment plus qu’une équipe. Et lorsque le passé mystérieux et douloureux de Darius refait surface, Duchesse, Ben, et Marijo se révèlent être des alliés indispensables pour affronter cette nouvelle épreuve.

Interprètes et personnages

Avec Guillaume Cramoisan (commandant Darius), Nathalie Cerda (Marijo), Déborah Krey (Duchesse), Quentin Faure (Ben), Cécile Rebboah (Angie), Jérémie Covillault (Chistera), Xavier Mathieu (Luis), Syrus Shahidi (Driss)